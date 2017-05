Traktorist leidis raielangilt kemikaalipurgid

Teade tuli õhtul pärast kaheksat, see ütles, et on leitud hulk anumaid tundmatute kemikaalidega.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik selgitas, et raielangil tehti traktoriga ettevalmistusi puude istutamiseks. Selle käigus purunes paar metsa alla toodud kemikaalipurki, mis omavahel alguses ägedalt reageerisid ja arvati, et tekkis tulekahju. «Seepärast kutsutigi päästjad kohale,» täpsustas ta. «Tulekahju ei tekkinud ja leiti hulk tundmatu isiku poolt äravisatud kemikaaliprügi erinevate purkide näol.»

Päästjad aitasid purgid kokku korjata ja autokärule laadida ning nende toimetamine ohtlike jäätmete kogumispunkti jäi maaomaniku ülesandeks.

Purgid olid ilmselt salaja metsa võõrale maale visatud, vahejuhtumi põhjalikumaks uurimiseks ei ole Kiige sõnul päästjatel põhjust.