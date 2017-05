Väike breigihiiglasest tartlane võistleb finaalsaates

Kanal 2 on suhtlusmeedias teatanud, et finaalsaade 7. mail kell 19.35 on energiast laetud ja üllatustest pungil. «Üks kõigi ja kõik ühe eest – üksiknumbrite ja duellide kõrval astuvad esimest ja viimast korda ühisetteastega lavale täies koosseisus Danieli Dream Team ja Inese Imelised. Esimest korda saavad sõna ka televaatajad, sest finaalsaates on avatud hääletustelefonid,» on kirjas postituses.

Breikar Nikita lavapartner on akrobaatiliselt andekas 10-aastane tantsija Annika, kelle kodu asub Pärnumaal Tahkuranna vallas. Nii tema ema Sigrid Absalon kui ka Nikita ema Natalia Stepanenkov elavad oma lastele palavalt kaasa. «Nonii rahvas, pühapäev ei ole enam kaugel, Danieli Dream Team ootab teie telefonikõnesid ja hääli saate ajal numbril 900 77 51,» teatasid emad üheskoos.

Hääletustelefonidele helistamisest selgub, kas stipendiumi 10 000 eurot saab Danieli Dream Team või Inese Imelised.