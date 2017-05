Aasta spordiraamat räägib loo Tartu Rockist

Spordimuuseumi projektijuhi ja raamatuauhinda välja andva žürii liikme Kalle Voolaiu sõnul on selleaastane võiduraamat märgilise tähtsusega mitmes mõttes. «Esiteks on esmakordselt ajaloos üks autor Hackenschmidti kuju võitnud kahel korral," selgitas ta. Nimelt pälvis Vahur Kalmre sama auhinna ka raamatu eest «Kolm Kirsipuud» aastal 2012.

Teine huvitav asjaolu oli aga raamatu uudne lähenemine. Voolaiu sõnul pole varasemalt kuigi palju mõnest konkreetsest meeskonnast räägitud. «Tartu Rocki lugu vääris igal juhul kirja panemist ja tunnustamist,» arvas spordiajaloolane.

Žürii oli Kalle Voolaiu sõnul raamatute hea taseme tõttu sel aastal eriti raskes olukorras. «Oli väga ühtlane tase, žüriil oli päris kõva kemplemine, sest neli raamatut viiest olid väga tõsise kaalumise all ja oleksid kõik võitu väärt olnud, paraku pidime valiku tegema,» ütles Voolaid. «Peamiseks kriteeriumiks sai lõpuks see, kuidas raamat sobitus konkursi statuudiga, ja korvpallimeeskonna loost kõnelev teos oli meie hinnangul see kõige õigem.»

Vahur Kalmre ütles saadud auhinna kohta, et igasugune tunnustus on autorile vajalik. «Ja selliste konkurentide kõrval, nagu oli teised nominendid, on see tunnustus seda enam väärt,» sõnas Kalmre. Ka raamatule saadud tagasiside on olnud tema sõnul märk sellest, et Rocki korvpallimeeskonnast rääkivat raamatut oli vaja.

Eelmisel aastal võitis raamatuauhinna Mait Riisman autobiograafilise raamatuga «Veepallur».

2011. aasta mais algatasid Eesti Spordimuuseum ja Eesti Olümpiaakadeemia Georg Hackenscmidti nimelise raamatuauhinna väljaandmise. Auhinda antakse välja igal aastal eestikeelsele sporditeemalisele raamatule ning laureaadiks saab autor, kes parimal moel räägib spordist, spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust.

Auhinna nime valikul lähtusid väljaandjad arusaamast, et Tartus sündinud Georg Hackenschmidt (1877-1968) oli nii rahvusvaheliselt edukas sportlane kui ka tunnustatud filosoof, mistõttu sobib temanimeline auhind igati väärtustama meie spordikirjandust.

Esimene Georg Hackenschmidti auhind anti välja 2012. aasta aprillis ning selle pälvis kirjastuse Argo välja antud Valter Heueri «Meie Keres».