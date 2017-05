Vorbuse küla elanike joogivesi ei vasta nõuetele

Sotsiaalministri 31.07.2001 kehtestatud määruse «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» kohaselt on joogivee lubatud fluoriidide sisaldud 1,5 milligrammi liitri kohta.

Tähtvere valla kodulehel avaldatud teate järgi on Vorbuse küla ühisveevärgis fluoriidide sisaldus aga kaks milligrammi liitri kohta.

Emajõe Veevärgi tehnoloog Argo Müürsepp väitis Tartu Postimehele siiski, et tegelikult pole fluoriidide sisaldus vees nii suur. «See oli 1,6–1,7 milligrammi liitri kohta,» sõnas Müürsepp, kelle sõnul avastati normist suurem näit möödunud nädalal.

Müürsepa sõnul on probleemi põhjus pöördosmoosi membraanipumba rikkes. «See tähendab, et ei saavuta piisavat rõhku vee membraanidest läbilöömiseks, et soolasid välja võtta. Ja siis jääbki üle normi,» selgitas ta.

Müürsepp kinnitas, et puurkaevust tulev vesi pole inimese tervisele ohtlik. «Osaline fluoriidide eraldamine käib, aga pumpade tootlikkus on väiksem. Midagi ohtlikku ei tohiks olla, sest päris niinimetatud toorest vett me ei anna. Puhastame nii palju, kui on meie võimuses,» sõnas ta.

Sellegipoolest soovitab Emajõe Veevärk ajutiselt kasutada toidu valmistamisel teistest veeallikatest saadud vett või joogiveena fluoriidivaest pudelivett. Veevärgi klienditeeninduse andmetel on neil Vorbuse külas 28 lepingulist klienti.

Müürsepa sõnul on pumba varuosad tellitud, aga millal need täpselt kohale jõuavad, ei osanud ta öelda. «Oleme rääkinud erinevate firmadega. Ma eeldan, et hiljemalt järgmise nädala alguseks on need osad kohal,» lausus Müürsepp. Maikuus kasutatud joogivee eest on firma lubanud tasu mitte võtta.