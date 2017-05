Tartumaa rühmadest pääsesid noorte tantsupeole kõik soovijad

Selle aasta noorte tantsupeo «Mina jään» maakondlikud eelproovid on läbi ja kõik peol osalejad on selgunud. Tartu linna ja maakonna tantsijatel ning nende juhendajatel on põhjust rõõmustada, sest kõik rühmad, kes soovisid tantsupeol osaleda, said peole.