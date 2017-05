Kuulsusrikka ajalooga võistlussarja parimad selguvad tänavu Tartus

Üks laupäevase jõuproovi korraldajatest, Tartu Tamme kooli kehalise kasvatuse õpetaja ning Eesti koolispordiliidu juhatusse kuuluv Tiina Tooding rääkis, et sari on vahepealse mõõna ületanud ning muutub aasta-aastalt üha populaarsemaks. Tänavu võttis eelvõistlustest osa 145 kooli kokku 3480 õpilasega, neist pääsesid finaali piirkondade 15 parimat kooli.

«On näha, et koolid võtavad asja väga tõsiselt, võistlusteks on alati kõvasti treenitud ning keegi nalja ei tee,» tunnustas Tooding õpilasi ja nende juhendajaid.

Võistlused on mõeldud algklassidele, nii on igas tiimis 13 poissi ja 13 tüdrukut teisest kuni viienda klassini. Finaalis võetakse mõõtu kolmes erinevas teatevõistluses ning Tiina Tooding tunnistas, et need on üsna keerukad ning nõuavad kiiruse ja osavuse kõrval ka head meeskonnatööd. «Mida täpselt teha tuleb, selle peavad lapsed koha peal kümne minutiga selgeks õppima, ning siis läheb kohe võistlemiseks,» rääkis Tooding.

Finaalvõistlus algab laupäeval maaülikooli spordihoones kell 11 ning kestab kella viieni. Eraldi selgitatakse parimad väikeste ja suurte koolide seas, samuti võtavad üksteisega mõõtu õpetajad, maskotid ning võistlust väisavad kohalikud spordiässad.

Väikeste koolide arvestuses osalevad Lõuna-Eestist finaalvõistlusel Melliste lasteaed-algkool, Torma põhikool, Kanepi gümnaasium, Iisaku gümnaasium, Tabivere põhikool ja Rõuge põhikool.

Suurtest koolidest edenesid aga finaali Viljandi kesklinna kool, Jüri gümnaasium, Tartu Kivilinna kool, Lähte ühisgümnaasium, Rakvere reaalgümnaasium, Türi põhikool, Võru Kreutzwaldi kool ja Peetri kool. Suurte koolide arvestuses osaleb külalisvõistkonnana ka Jelgava 4. keskkool Lätist.