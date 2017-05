Tartu kevadlaat pürib ainult kodumaise kauba pakkumise poole

«Tõmbame päris jõuliselt piiri, sest me lihtsalt ei mahuta kõiki kauplejaid ära,» tõdes ka Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna spetsialist Marilin Kroon. See annab aga linnale võimaluse seada pakutavale laadakaubale omapoolseid tingimusi.

Nii on Krooni sõnul varasematelgi aastetel öeldud müüjatele, et laadale on oodatud vaid kodumaine kaup. Selle nõude teavitamine võtab aega, ent tasapisi hakkab võõramaine kraam kevadlaadalt siiski kaduma. Kroon rõõmustas, et märgatavas tõusutrendis on Eestimaise toidu pakkujate hulk.

Tänavu on tavatult palju laadale registreerunud ka istikute müüjaid, kelle kasuks räägib hilja alanud kevad. Nii et kel peenramaal veel vaba ruumi, saab kevadlaadalt põnevaid taimi hankida.

Laadamelu juurde kuulub laupäeval ka tants ja muusika. Siin on linn andnud tänavu lavaruumi eeskätt Tartus tegutsevatele tantsukoolidele, et nende õpilased saaksid näidata hooaja jooksul õpitut. Kell 12 astub lavale Eesti laulu finalist Ariadne, kell 13 ja 15 on lava Lõõtsavägilaste päralt.

Lava vahetus läheduses seab end sisse ka OÜ Tartu Tuli, et pöörata kevadise kulupõletamise ajal inimeste tähelepanu tuleohutusele. Kohal on ka korstnapühkija, kellelt saab lisaks heale õnnele ka hüva nõu ahjude hooldamise osas.

17. korda peetav kevadlaat ootab eeloleval laupäeval Küüni tänaval ja raeplatsis ostjaid kell 10-17. Autod tasuks sel päeval koju jätta, kuna samaaegselt toimub Vabaduse puiesteel motospordi võistlus Superenduro.