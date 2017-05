Prokuratuur süüdistab Ülenurme abivallavanemat korruptsioonis

Süüdistuse kohaselt müüs 2016. aastal Haljand Kaasikuga seotud osaühing teisele osaühingule 870 000 euro eest kinnistud, mille OÜ H.H.Kaasik oli omandanud aasta varem 18 000 euro eest. Müügihind oli seotud nendele kinnistutele valla poolt teostatavate detailplaneeringutega. Seega oli Kaasikul abivallavanemana antud kinnistute detailplaneeringute menetlemisega seotud majanduslik huvi, mis võis mõjutada tema toiminguid ja otsuseid ametiisikuna.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul on sisuliselt tegemist tehinguga, milles Kaasik kasutas oma ametiseisundit isiklike majanduslike huvide tagamiseks.

«Kuna Kaasikul oli kinnistutega seoses majanduslik huvi, oli tal korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt keelatud osaleda kinnistuid puudutavate toimingute ja otsuste tegemises,» ütles Püss. Prokurör lisas, et majanduslike ja ametialaste huvide konflikti puhul tuleb ametnikul end tema majanduslike huvidega seotud otsuste tegemisest taandada.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul peab enamus avaliku sektori töötajaid piirangutest kinni ja vajadusel ka taandab ennast. Paratamatult on tema sõnul aga ka neid, kes tulu teenimise eesmärgil reegleid eiravad. Seadusega sätestatud piirangud on vajalikud selleks, et vältida ebaausust ja alusetut rikastumist.

Tartu maakohtus algab kriminaalasja kohtulik arutamine käesoleva aasta 31. augustil.

Kohtueelse menetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning menetlust juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.