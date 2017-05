Naisi ja mehi paistab piltidel võrdselt, ent naised on paljamad

Tartu noore kunsti järjekordse oksjoni näituse koostajatele ei saa soolise võrdõiguslikkuse voliniku pilguga vaataja eriti palju ette heita, et naistele on nende kujutamisel liiga tehtud. On ju Kalevi tänavas Tartu loomemajanduskeskuse kahes majas piltidel mehi ja naisi arvuliselt enam-vähem võrdselt. Nurinat võiks vahest siiski põhjustada see, et naised on üldjuhul palja või poolpalja rinnaga. Ka siis, kui nad on pildil koos mehega.