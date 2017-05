Algas registreerumine suvistesse töömalevatesse

Nooremate, 13-14-aastaste malevlaste rühmad on linnasisesed ja enamus vanemate rühmi linnavälised ehk ööbimisega. Noored saavad valida 22 linnasisese ja 7 linnavälise rühma vahel.

Tööd on sarnased eelmise aastaga: korjatakse hooajalisi põllu- ja aiasaadusi, tehakse abitöid põllumajanduses ning heakorratöid.

Suvel töötamisest huvitatud noortele pakuvad töömaleva kaudu raha teenimise võimalust 17 asutust. Nende seas on muuseumitest Eesti rahva muuseum, Eesti põllumajandusmuuseum, Trükimuuseum. Taludest ja ettevõtjatest on valmis malevlasi vastu võtma Joosepi talu, Tartu Seikluspark, OÜ ERP, Viljar Varrik Lätte talu FIE, OÜ Peedoagro, Rosenvald&Pojad OÜ, Heino Ruul FIE, Circle K, Coop, Peedu Noortelaager OÜ. Avalikest asutustest vajavad abikäsi Koonga vallavalitsus, Palupõhja looduskool, SA Tähtvere Puhkepark, SA Tartu Sport, JK Tammeka ja LKÜ Kotkas.

Malevasse pääsemiseks tuleb noortel maksta osalustasu, ent tehtud töö eest on 4-7-tunnistel malevapäevadel võimalik teenida alates 2,78 eurost brutotunnitasu.

Malevlaste ühistegevuse nimekirja lisandub sel aastal kogukonnapäev. Selle raames annavad malevlased oma panuse kogukonda, kus nad parajasti rühmaga viibivad. Koostöös Rajaleidja keskuse ja Töötukassaga toimuvad malevlastele ka karjäärialased koolitused.

Malevasse saab end kirja panna aadressil www.tartunoortemalev.ee. Konto loomiseks ja registreerimiseks on noorel vaja teada enda isikukoodi, elukoha- ja kontaktandmeid, lapsevanema või eestkostja kontaktandmeid ja pangakonto numbrit, kuhu palga väljamakset soovitakse. Töömalevast saavad osa võtta need 13-19-aastased noored, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Tartu linn.