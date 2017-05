Tänavune aprill oli viimase kahekümne aasta kõige külmem

Klimatoloog Ain Kallis nentis, et ka ilmavaatlusandmed kinnitavad kõhutunnet: äsja lõppenud aprill oli tõepoolest külm, Tartu kandis suisa viimase 20 aasta kõige külmem. Kuu keskmiseks temperatuuriks tuli siin vaid +3,4 kraadi, pikaajaline keskmine on aprillis aga +5,5 kraadi.

«Oma jaheduse poolest jääb tänavune aprill tõepoolest silma. See, et on üle kahe kraadi keskmisest jahedam, on kevadiste madalate temperatuuride puhul ikka väga suur vahe,» nentis Kallis. Ta lisas, et just teise dekaadi külmalaine viis kuu keskmise niivõrd alla.

Viimastel aastakümnetel on aprill tänavusest jahedam olnud vaid kolmel korral (1988, 1992, 1997), 1997. aastal oli kuu keskmine vaid +2,8 kraadi. Samas oli ka napilt neli aastat tagasi üpris jahe aprill. Nimelt mõõdeti 2013. aasta jürikuus keskmiseks temperatuuriks 3,9 kraadi. Kõige soojem aprillikuu oli aga 2000. aastal, mil sooja oli keskmiselt lausa 9,3 kraadi.

Ka sademeid oli tänavu märkimisväärselt rohkem kui tavapäraselt: aprilli keskmine on 30 millimeetrit, kuid sel aastal sadas aprillis maha üle kahe korra rohkem ehk 68 millimeetrit. «Paar päeva tuli väga tugevat vihma, nii et põllud praegugi mitmel pool lirtsuvad,» märkis Ain Kallis.

Kui sooja nappis ja sademeid jagus, siis vähemalt jäi Tartu kant puutumata suurematest tormituultest. Näiteks 29. aprillil põhjarannikut räsinud torm võttis Loksal, Kundas ja Naissaarel puhanguti suisa orkaani mõõtmed.

«Aprill on meil alati kõige põnevam ja mitmekesisem kuu ja ega kunagi ei või ette arvata, mida see ilmataat sedakorda pakub,» tõdes Ain Kallis. «Nii oli meil ka tänavu lörtsi, lund, äikest ja päikest – nagu aprillis väga sageli.»