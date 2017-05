Kaarsillal alustatakse kõnniteede lammutamist

Abilinnapea Valvo Semilarski märkis, et kõnniteede lammutamise ajal on sillale tulla eluohtlik, ja ta loodab väga, et inimestel jagub tervet mõistust siiski piirangutega arvestada.

Silla remonditööd on kulgenud plaanipäraselt. Kaare kandekonstruktsioon on puhastatud ja remonditud ning peagi kaetakse see uue värviga. Pärast kõnniteede lammutamist ehitatakse need uuesti juba meeteri võrra laiemana.

Samal ajal kõnniteede lammutamisega alustatakse ettevalmistustöid silla otstel, sest amortiseerunud tugiosade väljavahetamiseks tuleb sild üles tõsta.