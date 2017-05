Võiks ju mõelda, et ehk on hea, kui sind on aasta nooremaks kirjutatud, aga aprilli lõpus ametlikult 99- ja tegelikult 100-aastaseks saanud Floriede Uzdanova nii ei arva. Tema peab oma sünnipäevi ikka nii, nagu see õige on.

|

FOTO: Aime Jõgi