Rattapäev toob maikuu teisel päeval kesklinna mitmesuguseid tegevusi

Üritus algab 2. mail kell 15, kui Tartu linnapea kuulutab välja selle aasta kõige rattasõbralikuma ettevõtte ning avab Küüni tänaval uue nutika rattahoidja. Tartu esimesse Bikeep’i nutikasse rattahoidjasse saab lukustada jalgratta ilma rattalukuta, kasutades vaid mõnda magnetkaarti või mobiilirakendust.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu täitmas peagi oma eesmärki, et rajada Tartusse saja kilomeetri jagu uusi rattateid ja renoveerida olemasolevaid. Ta lisas, et järgmiseks sammuks saab ülikoolilinnas rattaringluse avamine, mis kindlasti toob veelgi rohkem inimesi ratastele.

Tartu rattapäeva tegevuste eest seisab Tartu Eksperimentaalne rattatehas, kes toob huvilistele proovimiseks erinevaid naljakaid jalg- ja käsirattaid ning avab osavusraja, kus saab erinevat tüüpi ratastega sõitu harjutada. Rattapäeval saab veel teha ise elektriratast ning ka ratastega elektrit toota, värvida oma ratast kevadiselt värviliseks ja teha kevadist rattahooldust. Lisaks toimuvad lühikesed umbes pooletunnised giidiga linnatuurid ratastel, kuhu võib tulla nii oma rattaga või see kohapealt laenutada.

Kohal on ka Maanteeamet, kes tutvustab liiklusohutuse teemasid. Algusega kell 17 toimub Veloralli ehk rattaorienteerumine mida korraldab Tähe noorteklubi. Rallist saab osa võtta kõikvõimalikel ratastel, millel pole mootorit (näiteks jalgratas, tõukeratas, rula). Veloralli on tiimivõistlus ja osalemiseks tuleb kokku panna kuni neljaliikmeline meeskond, kellega koos rada läbida. Võistlus koosneb erinevatest Tartu linna hajutatud punktide läbimisest.