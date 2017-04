Politsei otsib Tartumaal lasteaia tara maha sõitnud autojuhti

30. aprillil kella 16.02 ajal teatati, et Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas Valguse tee 6 asuva Lohkva lasteaia aeda on sisse sõidetud ning mänguväljak rikutud. Maha on sõidetud metallpostid ning 4,5 meetri ulatuses aeda.

Maha jäänud tagatule tükkide järgi võis põhjustajaks olla Chrysler Stratus.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või osakavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee.