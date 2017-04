Galerii: Emajõel algas meeleolukas lennumasinate võistlus Karsumm

Tartu tudengite kevadpäevade finaal on käes ning aeg pöörata pilgud Emajõele. Lennumasinate võistluse Karsumm eesmärgiks on lennata iseehitatud lennumasinaga üle jõe. Olgu öeldud, et võistluste ajaloo vältel on sooritatud palju kauneid katseid, ent üle jõe pole seni kellelgi lennata õnnestunud.