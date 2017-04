Tammeka kapten: oli näha, et toss on natuke väljas

Kalju asus juhtima 24. minutil, kui 11-meetri karistuslöögi realiseeris Artjom Dmitrijev. 40. minutil duubeldas Artur Valikajev nurgalöögi järel külaliste eduseisu ning 67. minutil lõi Kalju kolmanda värava Janar Toomet. Tammeka auvärava lõi penaltist viis minutit enne kohtumise lõppu Kaspar Paur.

Kalju kasuks määratud penalti tekitas Sepa staadionil mängu jälginud pealtvaatajates parajat hämmeldust, sest enne peakohtuniku Grigori Ošomkovi viletörtsatust oli küljekohtunik tõstnud suluseisu märgiks lipu. Ometi osutas Ošomkov iseteadlikult penaltipunktile.

Tammeka keskkaitsja ja kapten Kaarel Kiidron selgitas, et penalti määrati Kaljule selle eest, et pall oli tabanud tema kätt. Et palli võinuks mängida ka mõni mitte suluseisus olnud vastane, ignoreeriski peakohtunik oma abilise lipulehvitust. Küll kinnitas Kiidron, et mitte mingil juhul polnud tema poolt tegemist tahtliku käega mänguga, pall otsis ikkagi kätt, mitte vastupidi.

«Muidugi muutis see mängu käiku, nemad said nüüd rahulikumalt ja pingevabamalt tegutseda,» nentis Kiidron.

Tammeka tänasest taktikast rääkides märkis kapten, et eesmärk oli Kalju elu võimalikult raskeks teha, kuid päris soovitud moel see välja ei tulnud.

«Ei taha küll selle taha pugeda, aga näha on, et professionaalse meeskonna jaoks on sellisest mänguseeriast pisut lihtsam taastuda. Meie puhul oli täna natuke näha, et toss oli väljas, ei jõudnud kõrget pressingut nii kõvasti teha, kui oleme harjunud,» tõdes Kiidron.

Kümme punkti kogunud Tammeka hoiab liigatabelis seitsmendat kohta, Kalju on 20 punktiga kolmas.

Meeskonnad kohtuvad uuesti juba tuleval laupäeval, siis aga Nõmme Kalju koduväljakul.