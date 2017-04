Maarja küla elanikke sõidutab nüüd uus buss

SA Maarja küla juhi Ly Mikheimi sõnul on nad seni olnud väga rõõmsad kasutatud busside üle, mis on küla samuti aidanud, ühel päeval ütleb aga ju iga kasutatud masin üles.

Uue bussi lugu algas aasta tagasi, Maarja küla 15. sünnipäeval, mil sõbrad Lions klubidest otsustasid, et nad hakkavad koguma raha 8 + 1-kohalise bussi ostuks. Sellega võib sõita ka B-kategooria juhilubadega ning see omakorda tähendab, et Maarja külal pole vaja palgata eraldi bussijuhti.

«Lubadusele kinnituseks anti Maarja külale üle rooliratas ning öeldi, et ühel päeval saame me ka neli ülejäänud ratast, mis hakkavad ringi vurama,» meenutas Mikheim. «Aasta on möödunud kiiresti, ja see päev on nüüd käes.»

Uus ja hõbehall. / Elle Mets

LC Tartu Toome sekretär Sirje Teder meenutas omakorda, kuidas nad kutsusid kõiki Eesti lionseid ning Maarja küla sõpru ja häid inimesi uue bussi ostu rahaga toetama ja avasid pangaarve.

Toetusi hakkaski klubidelt tulema. Raha koguti ka üritustega, näiteks lionsite rattaralliga läbi Jõgevamaa, Tartumaa ja Põlvamaa Maarja külla. Samuti suunati Tartu Toome lionsklubi asutamise 15. aastapäeva loterii tulu ja annetused sõprusklubidelt Husumist (Saksamaa) ning Toijolast (Soome) bussiraha fondi. Abikäe ulatasid Saksamaa lionsklubide piirkond D-111, lionsklubid Uppsalast, Gdyniast ja Liepajast. Mitmed firmad annetasid jõulupreemiaid ja auhinnarahasid, näiteks International Water Systems ja Peetri Puit OÜ.

Alexela viis läbi väikese müügikampaania ja Juhani Puukool annetas raha jõulukuuskede müügist. Häid toetajaid oli külaelanike ja nende sõprade hulgast, näitleja Henrik Norman annetas bussifondi oma Otepää etenduse tulu .

Tänavu veebruaris valiti välja ja telliti külale uus buss ära ning täna sõitis hõbehall Toyota Proace Verso küla parklasse, kaasavaraks komplekt talverehve ja tangitud kütusepaak.

Bussi tervitasid Maarja küla elanikud, vabatahtlikud, küla juhid ning külalised lionsklubidest nii Eestist kui ka Saksamaalt ning sõbrad Eestist. Toetajatele jagati tänukirju ning söödi kõigi aegade pikimat torti, mis eales Maarja külas valmistatud.

Pidupäeva küpsisetort. / Elle Mets

Buss on Maarja külale oluline liiklusvahend, sest elanikud käivad tööl Põlvas ja Tartus ning õpivad Räpina aianduskoolis ning alati ei pääse liinibussiga Kiidjärve metsade vahelt liikuma.

Ühtlasi andsid Tartu Toome Rotary klubi liikmed, kes on Maarja küla asutajaliikmed, üle külale tööelu edendamiseks ostetud pisitraktori ja murutraktori.

Maarja küla ei ole tavaline küla. See on kogukond Lõuna-Eestis, kus intellektipuudega täiskasvanud saavad elada rahuldustpakkuvat ja mõtestatud elu, mida nad ise korraldavad. Maarja külas elab üle 40 puudega inimese, lisaks neid toetavad tööpere liikmed.