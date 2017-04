Kapitäide poe nimi tähendab hoopis muud kui kapitäisid

Praegu on Narva mnt 149 tegutsevas kaupluses müügil militaarseid asju, mis on tulnud Kapitäitesse koostöös veebipoega Sõdurikodu.ee. Leidub ka mitmesugust pudipadi ja kasutatud kraami.

Kas Kapitäide on kahemõtteline meelega, et tekitada kõmu ja levitada seeläbi uuest kauplusest teavet, või kogemata? Poe telefonil vastanud Marke Lilleõis ütles naerusel häälel, et nimepanekul on mõeldud ainult kapi täitmist. See tuli pika otsimise peale. «Igasuguseid butiike ja muid sellised me ei tahtnud nimeks panna. Ühel hetkel tuli pähe, et võiks olla midagi kapi täitmisest, kapitäide,» lisas ta.

Huviäratava nimega poe puhul ergutab huumorisoont ka logol kujutatud kahejalgne elukas, kellel on pikk peenike saba ja justkui londiks veninud koon. Kes see sihuke on?

Kaupluse Kapitäide logo. / Raimu Hanson

«See on meie rotikene,» ütles Lilleõis. «Ta on sündinud minu elukaaslase lapsepõlves. Et ta on nii vahva tegelane, on ta võetud meil tarvitusele nii, et teised ka teda näeksid. Ta sobib meie miljööga hästi kokku: meie sisustus on peaaegu kodune, siin saab kohvi ja teed võtta, saab istuda ja kommi krõbistada, tunda ennast mõnusalt.»

Säherduse poemiljöö mõtte on Lilleõis kaasa võtnud Hiiumaalt, kus on võimalik poodides koduselt juttu vesta, ja kes tahab lihtsalt jalga puhata, saab sedagi teha.