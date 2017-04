Tiiger Bronto sõitis saba ees pealinnast Tartusse

Nii kui Tallinnast saabunud valge kaubiku uksed avanesid, jätkus loodusmaja hoovis olnute silmi vaid uste tagant nähtavale ilmunud uhkele loomale. Loodusmaja meesperel polnud mahti kohe Brontot mahagi tõsta, sest pildistajatest kaubiku ümber puudust ei tulnud. Fotode klõpsimine ei lakanud ka siis, kui loodusmaja töötajail tuli veel mõte vedada Bronto sealse pargi kaskede alla, et teha nende taustal Brontoga pilti justkui Eduard Wiiralti tuntud graafilisel pildil tiigrist kasesalus.

Bronto teekond algas täna hommikul Tallinnast Maa-ameti kontorist. Tiigrit vedava kaubiku roolis olnud loodusmaja haldusjuht Kaido Erkki Must rääkis, et sealse kontori naistel oli hirmus kahju, et ilus loom nende juurest ära viiakse. Meespere aga lohutanud, et nüüd võtab tiigri koha üle karu.

Tiigri transportimine polnud aga sugugi nii lihtne kui võinuks arvata. Nimelt on alusel, mille peal Bronto seisab, rattad all, aga ratastel puuduvad pidurid. Nii pidid Loodusmaja mehed esmalt välja mõtlema, kuidas Bronto turvaliselt kaubikusse kinnitada, et ta tee peal plehku ei paneks. Kui pidurid lõpuks paigas, algas saba sõidusuunas seisva Bronto teekond Tartusse. Kaido Erkki Must sõnas, et hing ei andnud sõidu ajal kuidagi rahu ning ta pidas tee peal kaubiku kolmel korral kinni, et kontrollida, kas aukartust äratav loom ikka omal kohal püsib.

Tartu loodusmaja koordinaator Anneli Ehlvest rääkis, et Bronto topis on tehtud Eesti loodusmuuseumis. «Kui ninasarvik Nörri meilt ära läks, küsiti loodusmuuseumist, kas te tiigrit ka tahate. Mõtlesime, et miks mitte,» sõnas ta.

Eesti loodusmuuseumi kodulehe andmeil oli Bronto Tallinna loomaaia isane amuuri tiiger, kes toodi sinna kümnekuuselt 1998. aastal Moskva loomaaiast. Paraku 2009. aastal Bronto haigestus ja suri ning 2010. aasta lõpuks valmis tema nahast topis.

Bronto jääb Tartu loodusmaja fuajeesse imetlemiseks vähemalt selle aasta novembrikuu lõpuni.