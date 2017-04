Vald pakub huvilistele saart

Kamari järv asub Põltsamaa linnast lõunas. Umbes 22-hektariline veekogu on paisutatud Põltsamaa jõele. Paisjärve idaosas asub 3,14 hektari suurune saar, kus vald soovib arendada puhke- ja majutusteenuseid. Täpsemalt kämpingud ja karavanautode peatumiskohad koos toetava taristuga. Hoonestusõiguse tasu alghinnaks on viis senti ruutmeetri kohta ja see seatakse 33 aastaks.

Kuni 12. maini ootab Põltsamaa vallavalitsus võimalikelt huvilistelt visioone ja pakkumisi, kui suurt tasu nad on nõus hoonestusõiguse eest maksma. Enampakkumise ja hoonestusõiguse tingimustega saab tutvuda valla veebilehel.