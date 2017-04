Sepa Elite Cup toob Tartusse Euroopa tuntud klubide noored

Turniiri peakorraldaja Kaarel Kiidroni sõnul on tal hea meel, et tänu Sepa jalgpallikeskuse valmimisele on Tartus võimalik korraldada nii hea tasemega turniiri. «Tammeka eesmärk on olla Eesti tippklubi ning see tähendab kõrgetasemeliste mängude pakkumist meie järelkasvule Tartus,» rääkis ta.

Klubi arendab Kiidroni sõnul jõudsalt välissuhteid ning tänu sellele on võimalik Sepa jalgpallikeskusesse tuua selliseid võistkonnad nagu West Ham United, FC Schalke 04, Moskva Spartak ja Peterburi Zenit.

Terad sõkaldest

Tammeka võistkonna peatreener Timo Teniste ütles nädalavahetuse turniiri kommenteerides, et ta ei mäleta, et kunagi varem oleks Tartus sedavõrd tuntud nimedega klubide noortevõistkonnad käinud.

Tammeka võimaluste kohta on tema sõnul aga raske ennustusi teha. «Eesti meeskondade vastu oleme kindlasti konkurentsivõimelised ja loodetavasti saame häid mänge ka külalistelt. Nende tasemest saame täpsemalt aimu siis, kui nad kohal on,» lausus Teniste. Tema sõnul hakkavad just selles vanuses terad sõkaldest eristuma.

«Mingid märgid selles vanuses tõesti juba on, et kes võib jalgpallis kaugemale jõuda ja kes teeb seda hobi korras. Võib-olla saab just siin näha mõnda tulevikumängijat,» sõnas ta.

Tema jutu kinnituseks võib öelda, et näiteks FC Schalke 04 akadeemias on mänginud kunagi sellised staarid nagu Manuel Neuer ja Mesut Özil. Peterburi Zeniti noorteakadeemias on mänginud aga Andrei Aršavin, kes on olnud ka Arsenali nimekirjas.

Alagrupist edasi

Teniste sõnul oleks Tammekale kordaminek juba see, kui jõutaks alagrupist edasi. Turniirisüsteemist tulenevalt saab ühest seitsmesest alagrupist edasi kolm ja teisest neli. «Loodan hea õnnestumise korral ikka sinna kõrgemasse poolde jõuda. Anname endast parima,» ütles ta ning kutsus kõiki mänge vaatama.

«Kindlasti ootame kõiki vutisõpru staadionile. Neil on võimalik oma silmaga näha, mida Euroopa noored oskavad,» lisas Teniste. Esimese mängu peab Tammeka laupäeva hommikul 9.20 Tabasalu vastu.