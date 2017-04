Toomas Kandimaa: Rapla on tugev kodusaali võistkond

Tartu Ülikool on Raplaga mänginud sel hooajal kolm korda ning saanud ka kolm võitu. Kui sügisene mäng võideti 66:96, siis viimased kaks on olnud sootuks tasavägisemad ehk 65:68 ja 73:79.

Tartu Ülikooli abitreener Toomas Kandimaa ütles, et Raplat võib nimetada väga tugevaks kodusaali meeskonnaks. «Praegused Rapla mängud on näidanud, et ta on selge koduvõistkond. See tähendab, et just kodusaalis ei tohi lasta neilt teha neid asju, mida nad tahavad, sest siis läheb asi hapuks.»

Rapla tugevaim külg on Kandimaa sõnul aga meeletu võitlustahe. «Neil on kuus-seitse meest, kes moodustavad ühtse võitlusvaimuga tuumiku ja kes võitlevad alati lõpuni. Sa võid nende vastu 20 punktiga juhtida, aga nad ei anna alla,» iseloomustas Kandimaa.

Tartu enda meeste seis ja vorm on aga Kandimaa sõnul hea. «Kõik, mida tahtsime, oleme saanud ära teha. Mehed on terved ja eks homme (täna – toim) ole näha. Loodame, et läheb hästi,» lausus Kandimaa, kelle sõnul on Tartu eesmärk seeria võimalikult ruttu ära lõpetada.

Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa vastasseis võiks meelitada poolfinaalmängudeks ka taas rohkem publikut saali. Kandimaa sõnul ei tea ju keegi mängu alguses, milliseks kohtumine kujuneb, ning see võiks olla peamine põhjus, miks rahvas võiks tulla kohtumist kohapeale vaatama.

«Loomulikult loodame, et meid tuleb rohkem rahvast toetama,» sõnas Kandimaa. Kohtumine algab kell 19.10 TÜ spordihoones.