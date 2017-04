Peipsi-äärne rahvas keedab ja küpsetab ning ootab kõiki pidustustele

Laupäeval peavad pidu kalasadamad üle Eesti. Tartumaal ootab sel puhul külalisi Kolkja sadam, kus kohalikud kalurid müüvad värsket Peipsi kala, saab osta käsitööd, nautida kohalikku toitu ja osaleda kalurieluga seotud õpitubades.

Kolkjas on õpitubadega kohal ka MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, mis rõõmustab pühapäeval Alatskivil kõiki toidunautlejaid. Ühingu eestvedaja Triinu Akkermann rääkis, et Alatskivi lossi hoovis peetav Peipsi toidu suur pidu on sissejuhatus esmaspäeval algavale Peipsimaa maitsete aastale.

Peipsimaa võtab 1. mail üle hiiglasliku rändkahvli Hiiumaalt, mis oli 2016. aasta Eesti toidupiirkond. Rändkahvli saamine tähendab, et just sel aastal pööratakse Peipsi kandi toidule ja toidukultuurile tavapärasest rohkem tähelepanu.

Tühja kõhuga

Alatskivi lossi hoovis seavad end pühapäeval sisse oma 30 kohaliku toidu pakkujat, kes näitavad, kuidas nad kasutavad selle kandi traditsioonilisi retsepte tänapäevases võtmes.

«Kui rahvas on harjunud, et laat on koht, kust saab ainult kaasa osta, siis Peipsi toidu suurele peole võiks pigem tulla tühja kõhuga,» soovitas Triinu Akkermann. «Aga toitu saab muidugi ka kaasa osta.»

Ta tõi näiteks, et toitlustajad on lubanud Alatskivil valmistada põdralihast pelmeene, karulaugupirukat, praadida kala mitut moodi, aga on ka lootust, et vardasse aetakse terve siga. Peipsimaa toitudest ei puudu muidugi traditsioonilised sibulapirukad, suitsukala ja kalasupp.

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök õpetab, nagu päev varem Kolkjaski, kalast mitmesuguseid roogasid valmistama. Näiteks on Triinu Akkermannil plaanis teha vokkpannil ahvena nahast krõpse, mida ta valmistas ka läinud nädalavahetusel Varnja kalalaadal.

«Meil on igast Peipsimaa paigast inimene, kes seisab selle eest, et tema piirkonna retseptid ja oskused ei hääbuks,» rääkis Akkermann Peipsi toidu võrgustikku tutvustades.

Tihe suvi

Peipsimaa maitsete aasta puhul on kogu suve jooksul oodata veel hulganisti üritusi, kus on rõhk Peipsi kandi heal toidul. Kõige selle kohta saab põhjalikku infot pühapäeval Alatskivil, et juba varakult huvipakkuvad paigad oma suvekalendrisse märkida.

Aasta lõpuks plaanib Peipsimaa Kogukonnaköök jõuda aga nii kaugele, et oma kandi tootjate kaup jõuaks ka Tartu väikestesse talutoidupoodidesse.

Esmaspäeval, kui maaeluminister Tarmo Tamm Peipsimaale rändkahvli üle annab, on Alatskivi lossi kutsutud 180 olulist inimest, kellele Peipsimaa Kogukonnaköök oma piirkonna eripärasid tutvustab. Kogu aasta jooksul aitab maaeluministeerium rändkahvli saajate tegemiste kohta kõikjal sõna levitada.