Galerii: lustakates kostüümides tudengid proovisid, kuidas käib õige maaelu

Nädala algusest on Tartu tudengid võtnud kevadpäevadel mõõtu erinevates lõbusates ettevõtmistes. Täna pärastlõunal oli Kaubamaja kõrval asuv park täis üliõpilasi, kes kõik said meeleolukal takistusrajal katsetada, kas neis on peidus maapoiss või –tüdruk.