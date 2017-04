Linn tahab kulutada lisaeelarve palgatõusuks ja teede korrashoiule

Linnapea Urmas Klaas märkis pressiesindaja vahendusel, et lisaks riigi poolt ette nähtud lasteaiaõpetajate palgatõusule plaanib linn kulutada lisaraha, et tõsta viie protsendi võrra õpetajate abide, logopeedide ja lapsehoidjate palkasid. Lisaks on kavas jätkata kõnni- ja jalgrattateede ehitust ning eraldada lisavahendeid tänavate ja kõnniteede jooksvaks remondiks.

«Selle aasta esimese kvartali tulude laekumine on ületanud esialgseid prognoose, mis on võimaldunud meil koostada positiivse lisaeelarve ning leida katteallikad kuludele, mis põhieelarvest välja jäid,» lausus abilinnapea Jaan Õunapuu.

Enim täiendavad vahendeid saavad lisaeelarvest haridus ja majandus. Hariduse valdkonda suunatakse 5,2 miljonit eurot, majandusse 4,5 miljonit. Lasteaedadele on palgatõusuks ette nähtud 168 000 eurot, millest 112 000 tuleb riigilt ning 56 000 eurot lisab linn. Palgatõusu on oodata 1. septembrist.

Tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse suunatakse 600 000 eurot ning jalg-ja jalgrattateede ehitusse pool miljonit eurot. 400 000 eurot nähakse ette jalg- ja jalgrattateede jooksevremondiks ning ülekäiguradade ja muude kergliiklust soosivate liikluskorralduslahenduste arendamiseks ja 300 000 eurot asfaltkattega tänavate ja kõnniteede jooksevremondi eelarve täiendamiseks.

Linnal on kavas soetada kultuurikeskuse tarbeks endine Eesti Rahva Muuseumi maja ehk Kuperjanovi 9 kinnistu. Vahendid on kavandatud ka renoveeritud kooli- ja lasteaiaruumidesse sisustuse ostmiseks ja tehnosüsteemide korrastamiseks. Kavas on kaasrahastada Sepa jalgpallikeskuse tribüünide varikatuse ehitust. 200 000 eurot nähakse ette haldusreformiga kaasnevateks kuludeks.

Lisaeelarve eelnõu tulude poole moodustavad: kaupade ja teenuste müük, nagu bussipiletitulu (100 000 eurot), põhivara müük (400 000 eurot), maksutulud (500 000 eurot), riigilt saadavad toetused (ligi 2 miljonit eurot) ja muud tegevustulud (3,5 miljonit eurot). Nelja miljoni euro eest on kavas võtta kasutusele likviidseid varasid.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve tulude ja kulude maht 10,5 miljoni euro võrra ning Tartu linna 2017. aasta eelarve täpsustatud mahuks kujuneb 170, 2 miljonit eurot.