Koolitoidu eest tasumine läheb vanemale mugavamaks

Tartus on 1.–4. klassi lapse puhul vanema osalus koolilõunas 20 senti, põhikooli õpilastel 46 senti. Tartu linn tasub juurde 90 senti. Et aga vanema osalus on sedavõrd pisku, pole emad-isad agarad sööklale teatama, kui laps koolist puudub ja tuleks sööjate nimekirjast maha arvata.

Nii läheb sööki raisku, aga linn peab ikkagi ära visatud toiduportsjonite eest maksma.

Kuna vanemad maksavad tihti toiduraha mitme kuu eest ette, muutub ka puudutud päevade toiduraha tasaarveldus segaseks.

Justkui bussikaart

Et seda kõike läbipaistvamaks muuta, tellis linn e-keskkonna Arno edasiarenduse. Kui see on valmis, saab lapsevanem lihtsalt nutitelefoni rakenduse abil lapse puudumisest teatada ning näha ka toiduraha ettemaksu jääki. Aga sedagi, kas laps üldse käib koolis söömas.

Linna haridusosakonna jurist Kairit Peekman rääkis, et eelolevast sügisest peaks Arnosse tekkima vanema virtuaalne rahakott. «Vanem saab sinna raha kanda umbes samamoodi nagu bussikaardi peale,» näitlikustas ta.

Et õpilane peab sööklas toitu kätte saades registreerima oma õpilaspileti, on edaspidi Arnos näha, kas laps on söömas käinud. «Seda on vanemad meie käest juba praegu küsinud, aga oleme pidanud vastama, et see on tulevikus arendamisel,» sõnas Peekman.

Kui koolisöökla pakub erinevaid toidupakette, on ka neid võimalik Arno kaudu valida. Näiteks on Peekmani sõnul gümnaasiume, kus on eraldi suuremad portsud noormeestele või hoopis erisöök taimetoitlastele. Kui söökla pakub hommikuputru ja pikapäevarühma sööki, saaks soovi korral needki valikusse lisada. Seega saab Arnot kasutada justkui veebipoodi, kust vanem paneb ostukorvi erinevaid toidupakette.

Lõpeb segadus

Linnavalitsusele on olulisim muudatus see, et edaspidi ei maksa vanem toiduraha enam otse toitlustajale, vaid linna arveldusarvele, et muuta raha liikumine senisest läbipaistvamaks. «Minu jaoks on kõige kummalisem see, et toitlustajad arveid ei väljasta. Käibki suusõnaline jutt, et kandke nüüd see summa kuhugi,» rääkis Peekman.

Kui vanema ettemaksukontolt hakkab raha otsa saama, saadab Arno sellekohase teavituse. Praegu peab lapsevanem ise järge pidama, millal ja kui pika perioodi eest ta toiduraha maksnud on ning millal tuleks seda uuesti teha.

Kindlasti ei saa Arno kaudu toiduraha maksmist ja sealse konto jälgimist Peekmani sõnul panna lapsevanemale kohustuseks. Küll aga tuleb kõigil edaspidi tasuda koolitoidu eest otse linnavalitsusele.

Et linna koolides õpib 12 000 last, peab Arno arendus olema valmis uue õppeaasta alguseks, mil toiduraha arvestus algab nullist. Õppeaasta keskel uuendustega alustamine tähendaks käsitsi iga õpilase andmete süsteemi sisestamist.