Linlased saavad hääletada 150 000 euro kulutamise üle

Linnavalitsuse teatel on ideid edastatud juba praegu ja neid on kokku 16. Kaks ettepanekut on linnaliikluse valdkonnas: ühes soovitakse Tartusse juhita elektribusse, teises aga trammitee tasuvusanalüüsi. Linnaruumi soovitakse lisada uusi leedvalgusteid ja lamavaid politseinikke.

Mitmed ettepanekud tegelevad erinevate Tartu tornide, mastide ja maamärkidega: soovitakse taastada Toomkiriku kaksiktornid, kaunistada keskkatlamaja korsten ja televisioonimast, samuti paigaldada Rüütli tänavale postimuuseumi juurde ajaloo-elemendina vanad telefonipostid.

Mitmed ideed seostuvad raudteega. Soovitakse paigaldada Variku raudteeviaduktile müratõke, istutada raudtee äärde haljastust ning korrastada kesklinna poole jääv raudteeäärne maariba Riia tänavast Kabeli tänava suunas. Supilinna või Tähtvere piirkonda soovitakse koerte jalusplatsi.

Ideid saab esitada kuni 7. mai õhtuni veebilehel http://www.tartu.ee/kaasaveelarve. Tingimuseks on, et idee saaks realiseerida maksimaalselt 75 000 euro eest. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed.