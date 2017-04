Pildid: päästjad uurivad, kas keegi võis jääda varisenud paekivimüüri alla

Väljakutse saabus päästjaile kella 8.58 ajal. Sündmuskoht piirati ning asuti termokaameraga uurima, ega ühtegi elusolendit pole varingu alla jäänud. Termokaamera varingu all kedagi ei tuvastanud. Lisaks müüriga on varisenud ohtralt pinnast ja kiviklibu. Nüüd toob politsei- ja piirivalveamet kohale hea ninaga otsingukoera.

Vahepeal tegi otsijaid murelikuks asjaolu, et seal tegutsevatest ettevõtetest ühe töötaja ei ole välja ilmunud ning ei vasta telefonile. Pärast kella 10 saadi töötajaga siiski kontakt ning selgus, et tema tervis ja elu on väljaspool ohtu. Samal ajal saabus kohale ka ekskavaator, et asuda eemaldama varisenud pinnast.

Sama sissekäiguteed kasutavad igapäevaselt sellised firmad, nagu AG Mööbel, Motoroos, samuti korrosioonitõrje ja logaritega tegelev ettevõte.