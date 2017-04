Annetajad aitavad Masingu koolil ravikodu edasi pidada

Masingu kool sai koostöös sotsiaalkindlustusametiga ning Norra riigiga pakkuda psüühikahäiretega lastele ja noortele ravikodu teenust eelmise aasta lõpuni. Tänavu kool ravikodu pidamiseks enam kusagilt raha ei saanud, kuigi projekti auditis kinnitatakse, et teenus on väga vajalik.

Et ravikodu ei peaks pärast suure ja hästitoimiva teenuse ülesehitamist uksi sulgema ning et psüühikahäiretega lapsed saaksid sealt ka edaspidi abi, katab lastefond 14 492 euroga ravikodu kahe terapeudi palgafondi.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on ravikodu senine töö on olnud väga mõjus ning nüüd käib töö selle nimel, et teenus riiklikul tasandil toe alla saaks ning sellise teenuse vajadust tunnistataks.

«Lastefond on ravikodule õla alla pannud käesoleva aasta lõpuni,» ütles ta. «Väga loodame, et ravikodu saab riiklikul tasandil esimesel võimalusel tuge ning ravikodul ei tule 2018. aastast uksi sulgeda.»