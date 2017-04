Tartu rattaralli naaseb klassikalisele rajale

Nimelt ei sõideta Elvast enam Peedu kaudu Tartu-Valga maanteele, vaid rada läheb Elvast Nõoni üle Luke. Lühema distantsi sõitjad pööravad Peedult Nõo peale ja Elvat ei läbigi. Klubi Tartu Maraton juht ja võistluste direktor Indrek Kelk märkis, et 36. Tartu rattaralli rada on jälle vana klassika, mida on aastate jooksul palju kordi sõidetud. Siiski, väike muudatus on sees, et pakkuda sõitjatele erinevaid maastikke ja põnevust. Samas teenib see ka eesmärki, et rattaralli häiriks võimalikult vähe igapäevast liiklust.

Kelk lisas, et tänavune rada on väga hea veerevusega ja peaaegu perfektses seisukorras. «Vaid paaris kohas, näiteks Elvas ja Lemmatsi-Rehe vahelisel lõigul, oleks vaja mõned augud kinni lappida, kuid üldpildis on rada suurepärane,» sõnas ta.

Täpsemalt saab 36. rattaralli rajaga tutvuda maratoniklubi rajaskeemide lehelt. Samas saab ka sõidule oma nime kirja panna. Sõit ise on kavas 28. mail.