Tartu uusim mängumaa kannab Marakrati nime

Kvartali teatel on Marakratt avatud seitsmel päeval nädalas. Lastele pakutakse atraktsioone läbi kahe korruse ja ligi 450-ruutmeetrise pinnaga mängualal mahub korraga mängima üle 100 lapse. Mõeldud on mängumaa rohkem nelja kuni kümneaastastele lastele. Alla nelja-aastastele on loodud eraldi ala, kust on võimalik suuremate tegemisi jälgida, aga ka ise turnida.

Kuigi mängumaa on loodud eelkõige iseseisvaks mängimiseks, on kohapeal alati olemas ka abivalmis personal. Marakrati esindaja Kert Kruusakivi sõnul on töötajad koolitatud ning nende esmaseks ülesandeks on tagada lastele turvaline keskkond.

Alla nelja-aastaste laste puhul on nõutud ka lapsevanema või hoidja kohalolu. Neile rajati sohvaala, kus saab lugeda värskeid ajakirju ja peagi saabub ka kohviautomaat.