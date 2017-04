Muremõtetega noored saavad tasuta nõustamist

Keskuse juhataja Tiina Soo rääkis, et hasartmängumaksu nõukogu poolt rahastatud tasuta nõustamisvõimalus on mõeldud neile 15-24-aastastele noortele, kes on tulnud väljastpoolt Tartut siia gümnaasiumisse, kõrgkooli või kutsekooli õppima, aga ka mujalt pärit mittetöötavatele noortele.

Soo tõi näite, et omapäi elama asudes peab noor korraga hakkama saama senisest sootuks teises mahus õppimisega ning argiste rahaprobleemidega. Kui õppekoormus juba üle jõu käib, võib tekkida lootusetuse tunne. «Võib-olla on ta seni olnud musterlaps ja nüüd tunneb, et kõik teised on temast paremad,» sõnas Soo.

Tema sõnul on noortel väga palju meeleoluhäirete alla kuuluvaid probleeme nagu näiteks depressioon või ka ärevushäired. Nende märkajaiks võib olla tihti hoopis korterinaaber, koolikaaslane või pereliige, kes ise esmalt nõustamiskeskuse poole pöördub ja uurib, kuidas saaks ummikusse jooksnud noort aidata.

Tartu nõustamis- ja kriisiabikeskusest saavad juba varasemast abi Tartu linna vähekindlustatud noored, samuti on keskusel projektipõhiseid kokkuleppeid erinevate organisatsioonidega. Ent Tiina Soo sõnul olid just mujalt Tartusse tulnud noored seni need, kes jäid tasuta nõustamisprojektidest välja.

Hasartmängumaksu nõukogu rahastab noorte õppurite nõustamist selle aasta lõpuni. Tiina Soo sõnul oleneb nõustamisele pääsemise kiirus sellest, kui pakilise probleemiga on tegu. Selle aitavad keskuse töötajad välja selgitada kas telefoni- või meilivestluse põhjal. Lisaks individuaalnõustamisele saavad antud projekti raames noored minna ka psühhoteraapiasse või nõustamisse koos mõne lähedase inimesega.