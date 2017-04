Kuna Elektriteatri vajadused on tunduvalt suuremad kui vaid paaril päeval nädalas filme näidata, leppisid Tartu Uus Teater ja Elektriteater mullu suvel kokku, et tänavu mais lähevad nende teed lahku. Kino kolib selle aasta maikuu lõpus Laia tänava hoonest välja. Praegu on kindel, et kino jätkab sügisel hooaega, aga kus täpselt, pole veel teada.