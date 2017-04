Sirje Piiri «Modell punasel toolil» (ülal vasakult, 2014) ja Evi Gailiti «Ateljees» (2002) ning Astrid Helbergi «Heldur Viires» (all vasakult, 2013) ja Evi Tuvikese «Järveke Setumaal» on maalitud papile õlivärvidega.

​Konrad Mägi ateljee näitus võinuks see väljapanek kunstimajas ollagi. Nüüd tähistab see aga rohkem kauaaegse mentori Heldur Viirese juubelit, kes peale oma elu- ja õpingukaaslase Kaja Kärneri lahkumist on täielikult pühendunud selle pariisliku vabaateljee edasikestmisele.