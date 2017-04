Austraalia filmide festival tuleb taas Tartusse

Viljandis, Tartus, Tallinnas, Jõgeval, Paides ja Karksi-Nuias saavad filmisõbrad näha suurejoonelisi ja mitme autasuga pärjatud filme «Õpetaja Carey kontsert», režisöörid Bob Connolly ja Sophie Raymond (2013) ning «Kimalase lend», režisöör Scott Hicks (1996).

Viljandi austraallane

Festivali ellukutsuja, Viljandis elav austraallane Geoffrey Longhurst märkis, et need linateosed kuuluvad tema kodumaa filmivaramu pärlite hulka ning neid iseloomustavad ühtviisis nii suurepärane muusika kui andekad osalised.

Dokumentaalfilm «Õpetaja Carey kontsert» tutvustab noorte muusikute mitmeaastast valmistumist mastaapseks kontserdiks Sydney ooperimajas. Musitseerimisest, suurekssaamisest, andekusest, vaprusest, pühendumusest ja mässulisusest rääkiva loo keskmes on teismelised tüdrukud ja nende suhe õpetajatega.

«Kimalase lend» on tõsielul põhinev mängufilm Austraalia üliandekast, keerulise elusaatusega pianistist David Hellfgottist, kes tähistab tänavu 60. sünnipäeva. Muusikat ja emotsioone täis film hiilgab eripärase pildikeele, tugeva stsenaariumi ja väga heade näitlejatöödega.

Et tänavuse festivali teema haakub Eestis parasjagu käimasoleva laste ja noorte kultuuriaastaga ning suvel peetava koolinoorte laulupeoga, otsustati filme pakkuda vaatamiseks muusikutele ka väiksemates linnades.

Sestap tehakse koostööd muusikakoolide, koorijuhtide ja muusikaõpetajatega. Kõikide seansside eel tutvustab Geoffrey Longhurst oma kodumaa kultuuri.

Festival avatakse 26. aprillil Viljandi Centrumis Forum Cinemase kinos.

Austraalia filmid Tartu Elektriteatris 3. mail kell 18 linastub «Õpetaja Carey kontsert» ning kell 20.30 «Kimalase» lend. Kell 14 on eriseanss Tartu linna ja maakonna lastekooridele ning kell 16 Tartu linna muusikakoolide õpilastele ja õpetajatele. Täpsem ajakava on festivali kodulehel ausfilmest.wordpress.com.

Geoffrey Longhurst kutsus «AUS+FILMi» ellu eelmisel aastal, et tugevdada kultuurilist sidet Austraalia ja Eesti vahel. Ta märkis, et ehkki paljud eestlased on Austraalias elanud või reisinud, ei olda siiski kuigi hästi kursis sealse filmikunstiga.

Festivali ametlik korraldaja on mittetulundusühing Keel ja Kultuur.