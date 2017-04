Kohus mõistis joomakaaslase tapnud mehe seitsmeks aastaks vangi

Menetluskuludena tuleb tal tasuda 2665 eurot. Kohus arvestas Tüllinenile karistust mõistes ja tema süü suurust, hinnates muu hulgas teo tagajärge, milleks on inimese surm. Süü suurust iseloomustab kohtu hinnangul ka see, et ilmselt poleks tekkinud Tüllineni ja kannatanu vahel konflikti, kui viimane poleks ise alkoholijoobes tulnud Tüllineni tülitama.

Seega oli surmaga lõppenud konfliktsituatsioonis ka kannatanul oma sündmust esilekutsuv roll, leidis õigusemõistja. Samas ei ole tuvastatud, et kannatanu oleks konkreetselt Tüllineni selliselt rünnanud, et see oleks vajanud vasturünnet, rääkimata noaga ründamisest.

Raskendavaid asjaolusid kohus ei tuvastanud. Kergendavate asjaoludena arvestas kohus Tüllineni puhtsüdamliku kahetsusega ja ka sellega, et ise häirekeskusesse helistades aitas ta kaasa enda toimepandud süüteo avastamisele. Samuti on Tüllinen varem nii kriminaal- kui väärteokorras karistamata.

Kohus leidis, et puudub vajadus Tüllineni karistamiseks sanktsiooni keskmises määras, vaid pigem teenib karistuse eesmärki karistamine sanktsiooni miinimumäärale lähedase karistusega. Samas leidis kohus, et karistus tuleb ära kanda reaalse vangistusena, sest ei ole alust teda kas täielikult või osaliselt karistuse kandmisest tingimisi vabastada.

Karistusseadustik näeb tapmise eest ette kuue- kuni viieteistaastase vangistuse. Sanktsiooni keskmine määr on seega 10,5 aastat vangistust.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt lõi süüdistatav möödunud aasta 10. augustil Tartumaal Nõo vallas asuvas talus kannatanut ühel korral noaga rindkere piirkonda. Sellega tekitas Heinar kannatanule eluohtliku tervisekahjustuse, mille tagajärjel viimane suri, teatasid maakohus ja prokuratuur.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido sõnul on ta kohtuotsusega rahul. «Ühise alkoholitarvitamise käigus tekkis osapoolte vahel tüli, mis päädis surma põhjustanud noahoobiga. Kohus nõustus prokuratuuri esitatud süüdistusega ja leidis, et süü on tõendatud ja süüdistatav peab kandma reaalset vangistust,» ütles ringkonnaprokurör.