Tabivere ootab valitsuse otsust

«Tegime neile ettepaneku ühinemisläbirääkimisi alustada, kuid see lükati tagasi,» meenutas toonaseid protsesse Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp. Kui Puhja ja Tähtvere läbirääkimiste laua tagant lahkusid ning sinna ilmus Piirissaare, tegi Tabivere vallavalitsus taas uue pakkumise läbirääkimiste alustamiseks. Ka selle lükkasid suureks Tartu vallaks ühinevad omavalitsused tagasi.

Nüüd, mil vabatahtlikud ühinemisläbirääkimised allkirjastatud, ootab Tabivere valda sundliitmine ning üllatusteta on valitsus teinud ettepaneku liita Tabivere vald üheks Tartu, Laeva ja Piirissaare vallaga.

Küsitlust, kas Tabivere vallarahvas soovib saada liidetud nimetatud omavalitsustega, Tabivere vald ei teinud. Vallavanem selgitas, et neis omavalitsustes, kus seesugust rahvaküsitlust ei tehtud, korraldab selle mai lõpus maavalitsus.

Raudsepp oli kindel, et Tabivere vallarahva soov on endiselt saada osaks suurest Tartu vallast ning ta ootab vaid sellekohast valitsuse otsust.

«Valitsus tegi sundliitmise ettepaneku, seega peaks valitsus ka küsitluse tegema. Kuna maavalitsus on riigi käepikendus, siis korraldavad siin nemad küsitluse,» märkis Raudsepp. Tabivere vallas korraldab rahvaküsitluse Tartu maavalitsus ning see on mai lõpus.

Kuid Tartu vald on Tabivere enda külge sundliitmise suhtes tõrges. Eelmisel nädalal saatis Tartu vallavolikogu avalduse vabariigi valitsusele, milles märkis, et nad ei nõustu Tabivere valla sundliitmisega Tartu valla külge.

«Tartu vald on täitnud haldusreformi seaduse eesmärgid, seda nii elanike arvule seatud miinimumkriteeriumi osas kui ka võimega pakkuda elanikele kvaliteetseid teenuseid. Lisaks on Tartu vald läinud kaasa vabatahtliku ühinemisega ja ühineb juba Laeva ja Piirissaare vallaga. Määruse eelnõu kohaselt on peamine argument, miks Tabivere valda soovitakse ühendada Tartu vallaga, see, et Tabivere vald ei ole suutnud vabatahtlikult ühineda ning Tabivere valla elanike tõmbekeskus on Tartu linn. Leiame, et Tartu valla ühendamine Tabivere vallaga pole piisavalt põhjendatud. Määruse eelnõu seletuskiri ei põhjenda, mis kasu toob ühendamine Tartu valla elanikele,» seisis Tartu vallavolikogu avalduses.

Tabivere vallavanem selle avalduse sisust end häirida ei lase. «Kui nad (Tartu vallavolikogu – toim) on varem pidevalt meie ühinemisettepaneku tagasi lükanud, siis oleks imelik, kui nad nüüd järsku oma meelt muudaks,» lisas Raudsepp stoilise rahuga.