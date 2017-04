ESTO toob Tartusse kuni 5000 külalist

Tartu linnapea Urmas Klaas kohtus teisipäeval ESTO päevade korraldajate Sirle Söödi ja Markus Kolgaga. Kohtumisel lepiti kokku, millised on peamised ESTO ajal Tartus toimuvad üritused.

Kuna 29. juunil tähistatakse ka Tartu linna päeva, siis moodustab ESTO osa linna päeva programmist. Peetakse konverentsi «Eesti keel ja kultuur maailmas» ning lastevanematele on avatud mitmed õpitoad. Samuti on lahtiste uste päev Tartu ülikoolis, toimub öölaulupidu ning ERMis on Välis-Eestit tutvustav näitus.

«Nende soov on, et linn aitaks korraldada üritusi lastele. Nii spordiklubide kui ka kaitseliidu noorteorganisatsioonide kaudu. Samuti soovivad korraldajad, et ESTO ajal oleksid avatud üliõpilaskorporatsioonid,» kirjeldas Klaas. Linn on teinud ettepaneku, et ESTO ajal oleks ühistransport ESTO külalistele tasuta.

Kui palju ülemaailmne eestlaste kokkutulek võiks Tartusse külalisi tuua, ei julge korraldajad Klaasi sõnul täpselt pakkuda, kuid see võib küündida kuni 5000 inimeseni. «Tartu on sel ajal globaalne Eesti keskus. Siis käivad ka Eesti Vabariik 100 üritused ja ESTO oleks selles mõttes väga sümboolne,» lausus Klaas.

Esimene ülemaailmne eestlaste kokkutulek ehk ESTO oli Torontos aastal 1972. Edaspidi on ESTOt korraldatud pea iga nelja aasta järel.