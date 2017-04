Kõrvale lükatud bussifirma vaidlustas Tartu otsuse

Linn andis arvutuste aluseks ühe aasta läbisõidukilomeetrid ja soovis teada pakkumuse hinda aasta kohta.

MRP Linna Liinid on esitatud vaides jäänud seisukohale, et just poole aasta hind oligi vaja esitada, sest arvutust küsiti 2019. aasta kohta ja uus leping algab poole aasta pealt.

Vaie jõudis Tartu linnavalitsusse esmaspäeva õhtul. Linn peab sellest lugedes kahe tööpäeva jooksul vaidele vastuse koostama, et see esitada riigihangete vaidlustuskomisjonile.

Tartu linna õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin märkis, et vaidlustust esitades on MRP Linna Liinid on kasutanud teist advokaadibürood kui varem linnaga samas küsimuses suheldes. Eelmisel korral oli pöördumine koostatud Aivar Pilve büroo abiga, nüüd on allkirja andnud õigusbüroo Viirma ja Saar advokaat Janno Saar.

«Seal on natuke teisti põhjendused kirja pandud, aga midagi uut ei ole,» ütles Apuhtin. «Väidavad, et nende pakkumusega on kõik väga hästi ja pidigi kuue kuu hinna esitama.»

Apuhtin ütles, et tea ei oska kommenteerida, miks bussifirma on õigusbürood vahetanud. Kas eelmine büroo on leidnud, et vaidlus on eesmärgitu?

«Ei oska kommenteerida nende eesmärki, minu kui juristi pilgu läbi tundub see perspektiivitu vaidlus, raha ja aja kulutamine,» ütles ta. «Ma ei kujuta ette, mis nende motiivid võivad olla sellist vaidlust pidada.»

Hankele võib praegune vaidlustus tähendada mõne nädala pikkust seisakut.

Esmalt on linnal kaks päeva oma vastuse koostamiseks, siis võib minna kümmekond päeva riigihangete vaidlustuskomisjoni istungini, mille järel on MRP Linna Liinidel võimalus otsus edasi kaevata. Selleks on aega kümme päeva, kirjeldas Apuhtin.

Tartu bussihankel tegi pakkumuse kaheksa firmat, kes soovisid sõita Tartu linnaliinidel 2019. aasta juuli algusest 2029. aasta juuni lõpuni.

Tartu linnavalitsus ei kvalifitseerinud Läti ettevõtet Liepājas Autobusu Parks, misjärel jäi sõelale seitse ettevõtet. MRP Linna Liinide pakkumuse on linn tunnistanud nõuetele mittevastavaks. Kuue pakkumuse vastavaks tunnistamine ootab alles järge.

Linna plaan on otsused teha ühekaupa, et mitte koormata oma õigustöötajaid samaaegselt mitmele vaidele vastamisega.

MRP Linna Liinide pakutud hind poole aasta kohta on 4 miljonit eurot, kõige odavam aasta kohta tehtud pakkumus on Go Busil, selle suurus on 6,6 miljonit eurot.