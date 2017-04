Mitmekunstilavastus sai algtõuke Valdur Mikita raamatutest

«Lingua francas» lõimuvad sõna, liikumine, värvid, muusika, tekst, valgus, laul, lõhnad, helid, tants, hääled ja mõte. Lavastuse peateema on küsimus, kuidas leida oma keel ja kuidas selle individuaalse märgisüsteemi abil teistega kõnelda.

Muusika on loonud Mingo Rajandi, liikumine on valminud trupi koostöös, lavakujundus tekib publiku silma all mehhiklase Leno Morfini maalidest.

Idee autor on Evelin Jõgiste ja dramaturg Laura Kalle, kes on ka lavastajad. Nad on ühtlasi koos Mingo Rajandi, Leno Morfini ning Beirutist pärit vabakutseline näitleja ja etenduskunstniku Yucef Zraibyga vaatajate ees.