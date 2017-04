Pildid: tudengid seavad sammud öölaulupeole

Kerge keskpäevane lumesadu, millesarnaseid on tänavune aprill sageli pakkunud, on juba unustatud. Päike särab taevavõlvil ja inimesed on Tartus hakanud liikuma. Mitte niisama, vaid Raadi suunas, kus vanas kruusaaugus tegutseb nüüd talviti lumepark. Seal peetakse maha esimene suurem Tartu tudengite kevadpäevade sündmus. Öölaulupidu.