Gümnasistidel algas riigieksamite tuleproov

Tartu Tamme gümnaasiumis oma järge oodanud gümnasistid pidid enda nime kuuldes näitama Innove vaatlejale oma isikut tõendavat dokumenti, et eksamiruumi pääseda. Kui kõik kohal, käis kooli direktor Ain Tõnisson eksamiruumist eksamiruumi, et oma kooli 108 õpilasele eesseisvaks katsumuseks julgustavad sõnad peale lugeda.

«Teil on isegi natukene naeratust veel näol. Teises klassis ei olnud,» ütles Tõnisson järjekordsete gümnasistide ette astudes. Ent ta lisas, et rahuloluks peaks siiski põhjust olema, kuna lõpuks ometi on õpilastel võimalus välja öelda, mida nad Eesti elust arvavad.

Eesti keele eksam koosneb kahest osast. Esimeses osas tuleb ette antud teksti põhjal küsimustele vastates panna proovile funktsionaalne lugemisoskus ning arutlemisoskus. Teises osas peab õpilane kirjutama lühikese essee. Esseede teemad avalikustab riigieksameid korraldav SA Innove tänase päeva teises pooles.