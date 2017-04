Turu tänavale võib kerkida veel üks büroohoone

Ettevõtte teatel on plaanis ehitada nüüdisaegne büroohoone kesklinna lähedale Turu tänava äärde, mis on Tartu üks tihedama liiklusega tänavaid. «Turu tänava piirkond areneb viimastel aastatel väga aktiivselt. Sinna suundub suur osa liiklusest ning on mõistetav, et ka ärihooned kerkivad taristu olulistesse sõlmpunktidesse,» rääkis Fausto Grupi juhatuse liige Sven Mihailov.

Kolmekorruseline büroohoone esimesele korrusele plaanitud toitlustus-, kaubandus- ning teeninduspinnad, teisele-kolmandale bürood. «Kindlasti tuleb ka suur parkla,» lubas Mihhailov. Ehitusega plaanitakse alustada selle aastal jooksul, ehitusluba on büroohoonele juba väljastatud. Hoone peaks valmima tuleval aastal. Võimalike rentnikega läbirääkimised juba käivad.

Fausto Capitali portfelli kuulub kokku ligikaudu 58 000 ruutmeetrit kaubandus- ja äripindu.