Tudengid täidavad raeplatsil linlaste kõhtu

Kell 9 oli kõige pikem saba vahvlijärjekorras. Vahvlitelgi kõrval said tervislikumat kehakinnitust eelistavad inimesed kaasa haarata aga topsiga müslit. Korraliku kõhutäie otsijatel on aga võimalus süüa tatraputru ja juua kõrvale taimeteed. Loomulikult ei puudu valikust ka pannkoogid, ent seekord on lisaks tavapärastele kookidele saadavad ka pannukad veganitele.

Head-paremat saab plaanide järgi kuni kella 12ni.

Sellega algas Tartu tudengipäevade kevadfestival, mis toob 24. - 30. aprillini tudengite ning linnarahvani enam kui 150 kultuuri-, spordi- ja meelelahutussündmust.