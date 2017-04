Eesti kliinilise toksikoloogia suurkuju Heino Noor saab täna, 24. aprillil 95-aastaseks, kuid rõõmupäev see talle ei ole. Rohked aastad on ta kühmu vajutanud ja liikumise raskeks teinud, kuid kurb on ta hoopis teisel põhjusel. «Ma ei tähista oma sünnipäeva, sest tean täiesti kindlasti, et minu emakene Salme lasti maha kuklalasuga 24. aprillil 1942,» ütles ta.