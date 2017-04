Nüüd on see Tartu volikogus ametlikult välja öeldud: Tartu linn tahab endaga liita kaks naabervalda, Luunja ja Tähtvere, nagu valitsus on ette pannud. Linnavõim hakkab edaspidi tegelema linnaparkide kõrval ka niitude ja karjamaadega, linnaametnikud metsakülade bussiliikluse korraldamisega.