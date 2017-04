Galerii: Supilinna tänavail ja hoovides keeb täna kirev elu

Saiasahwri värava taga lookles pikk saba juba enne kella 11, mil pisike pood uksed pidi avama. Marja tänava jäätiseämbritki ootasid suured ja väikesed tublisti enne välja hõigatud avamisaega. Jäätisekohviku pererahvas ei lasknud neil külmetada ja hakkas enne õiget aega raha- ja jäätiseämbreid üles-alla sikutama. Ikka nii, et kõigepealt väikese pangega raha üles, vahetusraha tagasi ja veidi aja pärast võis teisest nööriga alla lastud ämbrist meelepärase jäätisetopsi kätte saada. Valikus olid maasika, vaarika ja röstitud banaani maitsega jäätised.

Henrne 51a hoovis võis aga lisaks elava muusika nautimisele saada ka tasuta tuulerõugeid. Sealse hoovikohviku perenaine Liisi Kasuk hõikas juba varakult välja, et kes soovib, et tema laps tuulerõuged läbi põeks, võib külla tulla, sest peretütar Martal on see täpitõbi just praegu küljes.

Kaks sõpra lasteaiapäevilt, 11-aastane Oliver Mihkel Mertelsman ja 10-aastane Jakob Fredrick Pettai olid pool tundi peale hoovikohvikute avamist juba Marja tänava jäätise pintslisse pistnud ja maiustasid Saiasahwri hoovis pirukatega, kõrvale soe tee. Rõske võitu päeva lõpetuseks plaanivad poisid Aurasse ujuma minna. Saiasahwris on poisid aga püsikunded. «Me oleme siin varem ka käinud. Siit saab häid saiakesi,» rääkisid sõbrad vaheldumisi.

Muist hoovikohvikuist panid uksed kinni juba kell 13, teised loodavad, et nosimist jätkub kella 15-16ni. Kell 13 aga võtsid esimestelt järje üle pelmeenikohvik Herne 5 hoovis ja Oa 22 kommuun, kus lisaks kõhutäitele peetakse täikat ja avatud on vaba lava. Kel veel soovi hoovikohvikute päevast osa võtta, leiab kohvikute nimekirja Supilinna päevade kodulehelt.