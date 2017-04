Galerii: Tammeka pidi lörtsilahingus Levadia paremust tunnistama

Levadiale tõid võidu Joao Morelli ja Jürgen Lorenzi (omavärav) teise poolaja väravad. Kodumeeskonna parima võimaluse eest hoolitses esimese poolaja lõpus Erki Mõttus, ent Tammeka ründaja ei suutnud üks-üks olukorras üle mängida Levadia väravavahti Sergei Lepmetsa.

Nii sündis 79. minutil Jürgen Lorenzi omavärav, mis viis Levadia 2:0 juhtima. Sellega oli mängu saatus sisuliselt otsustatud. / Kristjan Teedema

Tulemusest enam pakkus aga jutuainet kohtumise ajal valitsenud ilm. Veel veerand tundi enne mängu algust säras taevas päike, ent avavile kõlades hakkas puhuma vinge tuul ning kohale jõudsid rahe- ja lörtsipilved. Poolaja lõpus läks ilm taas päris kenaks, kuid teisel poolajal oli kohal uus ja veelgi tihedam lörtsisadu.

Andre Paju vigastuse tõttu Tammeka paremkaitses mänginud Eino Puri kohtumise järel ekstreemsete ilmaolude taha siiski ei pugenud. Ta märkis, et esimeseks poolajaks valiti nimelt see pool, kus tuli mängida vastutuult, et teisel poolajal oleks lihtsam.

«Esimesel poolajal seisime kompaktselt ja organiseeritult kaitses, nii et erilisi variante Levadial ei tekkinud. Teisele poolajale läksime samamoodi, aga siis natuke väsisime, tulid paar eksimust ja need karistati ka ära,» tõdes Puri.

Ta lisas, et seni kuni tablool püsis 0:0, toimis kaitse hästi, aga parandada tuleks palliga mängimist. «Kui pall püsiks rohkem meie käes, oleks tervel meeskonnal lihtsam, sest kogu mängu ei jõua kaitses seista,» nentis Puri.

Liigatabelis paikneb üheksa punkti kogunud Tammeka seitsmendal kohal, kuuenda järjestikuse võidu võtnud Levadia on 19 punktiga liider.