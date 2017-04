Väike prints õnnitles Tartu lastekirjanduse auhinna laureaati

Raamatus «Kuidas mu isa endale uue naise sai» on juttu 12-aastasest Kaisast, kes elab

Reeli Reinausi teos, mis on toonud talle juba kaks auhinda. / Repro

koos isa Steni ja retriiver Frediga. Kaisa ema on surnud. Ühel päeval teatab isa, et ta kavatseb uuesti abielluda, naist aga veel ei ole. Järgneb rida soovitusi ja naljakaid vahejuhtumeid õige naise otsimisel.

«Kuidas mu isa endale uue naise sai» on autorile juba ühe auhinna toonud. See on ka Eesti lastekirjanduse keskuse, ajakirja Täheke ja kirjastuse Tänapäev korraldatud lastejutuvõistluse «Minu esimene raamat» võidutöö.

Lapsepõlve auhinna võimalike saajate tutvustamine ja õnnitlemine täna Teatri Kodus järgnes kohe pärast etenduse «Väike prints» lõpuaplausi, nii et näitleja Adeele Sepp sai seda teha peaosalise kostüümis. Reeli Reinausi esimeste õnnitlejate hulgas olid ka žürii liikmed Marge Pärnits ja Contra ning abilinnapea Tiia Teppan, kes avaldas lootust, et nüüd parimaks tunnistatud raamatu saavad kingituseks kõik need Tartu koolilapsed, kes lähevad tänavu sügisel viiendasse klassi.

Tartu lastekirjandusauhinna sai esimest korda kahe aasta eest Kairi Look, teise pälvis aasta tagasi Andrus Kivirähk. Tänane auhinna üleandmine oli rihitud Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista ühe eelürituse, raamatu ja roosi päeva programmi.

Raamatu ja roosi päev

Raamatu ja roosi päeva raamatulaat toimub sel korral koostöös Supilinna päevadega täna kell 12–18 Supilinna kiigeplatsil Emajõe kaldal. Raamatuid ja roose pakuvad kirjastused Petrone Print ja Ilmamaa, laadatelgis on avatud ka Prima Vista teabepunkt.

Koostöös Tartu kaubamaja ja sealse Apolloga jagatakse pühapäeval kell 11.30–15 kaubamajas roose. See, kes roosi Apollo poe müüjale kingib, saab vastukingiks ühe sel päeval tasuta pakutavatest raamatutest. Sealsamas jagavad raamatusoovitusi kirjanikud Mika Keränen, Contra (kell 11.30–13) ja Heiki Vilep (kell 13–15).

Kell 17 jätkub raamatu ja roosi päev koostöös Supilinna päevadega Prima Vista kirjanduskonkursi «Esimene samm» laureaadi väljakuulutamise ja esinemisega Tähtvere 57 aias. Kell 18 annab sealsamas kontserdi Merca. Vaadata saab Mari-Ann Remmeli maalide näitust, korraldatud on raamatumüük. Pakutakse kohvi, teed ja kooki.